Mit Baseballschläger zugeschlagen

Nr. 1983

Ein bislang unbekannter Jugendlicher soll gestern Abend in Lichtenberg zwei Männer mit einem Baseballschläger geschlagen haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich auf einem Parkplatz eines Supermarktes an der Frankfurter Allee gegen 18.15 Uhr ein Streit zwischen einem Mann und ungefähr acht Jugendlichen. In dessen Verlauf soll ein Jugendlicher der Jugendgruppe dem 49-jährigen Mann mit einem Baseballschläger von hinten gegen den Kopf geschlagen haben. Ein Zeuge, der den Angriff sah, schritt ein und wurde von dem Jugendlichen ebenfalls angegriffen. Auch der 39-Jährige erhielt einen Schlag gegen den Kopf. Anschließend flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung führt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).