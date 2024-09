In Gruppen aufeinander losgegangen

Nr. 1981

In Gruppen gingen vergangene Nacht mehrere Männer in Britz aufeinander los. Gegen 1.10 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei zur Gradestraße, nachdem es dort zwischen zwei zum Teil bewaffneten Gruppen zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll eine ungefähr zehnköpfige Gruppe, bewaffnet mit Steinen, Stöcken und Messern, eine rund siebenköpfige Gruppe attackiert haben. Die kleinere Gruppe soll sich mit Faustschlägen und Fußtritten gegen den Angriff verteidigt haben, woraufhin die größere Gruppe flüchtete. Die Einsatzkräfte stellten am Ort drei Verletzte fest, wovon zwei, ein heranwachsender 18-Jähriger und ein 30 Jahre alter Mann, nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus wieder entlassen wurden. Der dritte, derzeit noch unbekannte Verletzte, verblieb mit einer Gesichtsverletzung zur stationären Behandlung im Krankenhaus. Am Tatort fanden die Einsatzkräfte zwei Messer und einen Stock und beschlagnahmten die Gegenstände als Beweismittel. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzungen führt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).