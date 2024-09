Festnahmen durch Spezialeinsatzkommando

Nr. 1980

Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos nahmen gestern Abend drei Männer in Prenzlauer Berg fest. Gegen 21.10 Uhr alarmierten mehrere Zeugen die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus an der Lilli-Henoch-Straße, da sie dort zuvor in einer Wohnung mehrere Schüsse gehört hatten. Am Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen weiteren Zeugen, der auf einem Balkon der 10. Etage einen Mann mit einer Schusswaffe gesehen haben wollte. Die Polizistinnen und Polizisten lokalisierten die Wohnung, in der sie ebenfalls Schüsse hörten. Mit einer Durchsuchungsanordnung der Staatsanwaltschaft Berlin drangen schließlich Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos des Landeskriminalamtes in die Wohnung ein und nahmen drei stark alkoholisierte Männer im Alter von 63, 34 und 19 Jahren fest. Die Einsatzkräfte fanden in der Wohnung zwei Schreckschusswaffen nebst Munition sowie mehrere Messer. Nach Feststellung der Identitäten wurden alle drei Männer später wieder am Ort entlassen. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).