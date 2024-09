Hotel mit Schusswaffe beraubt

Nr. 1979

Ein bislang Unbekannter beraubte vergangene Nacht mit einer Schusswaffe ein Hotel in Prenzlauer Berg. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Mann kurz nach Mitternacht das Foyer des Hotels an der Prenzlauer Allee und ging zur Rezeption. Dort bedrohte er einen Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe und forderte Bargeld. Der 56-jährige Angestellte kam der Forderung nach. Der Räuber flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung übernahm das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).