Parteibüro beschädigt

Nr. 1978

Wegen einer gestern Vormittag festgestellten Sachbeschädigung an einem Parteibüro in Mariendorf ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes. Dem Hausmeister war gegen 9.30 Uhr aufgefallen, dass die Eingangstür und der Eingangsbereich des an der Rathausstraße befindlichen Büros mit Fäkalien und Müll beschmutzt und beschädigt worden waren. Außerdem stellte er eine beschädigte Fensterscheibe fest. Die Ermittlungen dauern an.