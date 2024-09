Mann angegriffen und verletzt

Nr. 1977

Ein bisher Unbekannter verletzte in der vergangenen Nacht einen Mann in Spandau erheblich im Gesicht. Nach bisherigem Kenntnisstand hielt sich der 41-Jährige gegen 22 Uhr in der Klosterstraße auf dem Vorplatz eines großen Einkaufscenters auf, als es zunächst zu einem verbalen Streit mit einem bisher unbekannten Mann gekommen sein soll. In der Folge soll der Unbekannte ihn mit einem Gegenstand im Gesicht verletzt haben. Anschließend flüchtete er. Der 41-Jährige erlitt eine tiefe Schnittwunde im Gesicht. Ein alarmierter Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo eine Operation erfolgen sollte. Er wurde dazu stationär aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übernommen.