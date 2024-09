Gestohlene Kennzeichen am Auto und ohne Führerschein unterwegs

Nr. 1976

Polizeieinsatzkräfte stoppten in der vergangenen Nacht ein Auto in Tiergarten, an welchem gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Gegen 22 Uhr fiel der Wagen zivilen Einsatzkräften des Abschnitts 27 auf der Straße des 17. Juni auf. Er war mit fünf Personen besetzt und in Richtung Charlottenburg unterwegs. Für eine Überprüfung forderten sie Unterstützung an, so dass der Ford durch einen Funkwagen mittels Anhaltesignal in der Otto-Suhr-Allee gestoppt wurde. Sogleich flüchteten alle Personen aus dem gestoppten Wagen, der aber offenbar wegen nicht angezogener Handbremse weiterrollte. Einer der Flüchtenden, ein 15-Jähriger, stürzte beim Verlassen des Autos, woraufhin dieses über seinen linken Arm rollte. Anschließend stieß das Fahrzeug gegen den davorstehenden Polizeiwagen und kam zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Wegen bisher nicht geklärter Eigentumsverhältnisse wurde der nicht mehr zugelassene Ford beschlagnahmt und auf ein Sicherstellungsgelände gebracht.

Neben dem 15-Jährigen konnten drei weitere Insassen im Alter von zweimal 17 und 19 Jahren festgenommen werden. Der mutmaßliche Fahrer im Alter von 17 Jahren, der keinen Führerschein hat, kam zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam und wurde anschließend seinen Eltern übergeben. Auch die anderen Festgenommenen kamen wieder auf freien Fuß. Der verletzte 15-Jährige wurde am Ort durch Kräfte eines alarmierten Rettungswagens ambulant behandelt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.