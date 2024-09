Lkw-Fahrer verstorben

Nr. 1974

Heute früh verstarb in Grunewald ein Lkw-Fahrer. Nach bisherigem Kenntnisstand war der 52-Jährige gegen 3.40 Uhr stadtauswärts auf der BAB 115 unterwegs, als er hinter der Auffahrt Hüttenweg von der Fahrbahn abkam, gegen die Leitplanke fuhr und auf dem rechten Standstreifen zum Stehen kam. Alarmierte Rettungskräfte stellten in der Fahrerkabine einen leblosen Mann fest. Eine Reanimation des 52-Jährigen verlief erfolglos. Zur genauen Todesursache dauern die derzeitigen Ermittlungen noch an.