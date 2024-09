Streit in Wohngemeinschaft – Mann mit Messer verletzt

Nr. 1970

Bei einer Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in Wittenau wurde ein Mann in der Nacht zu gestern von einem anderen Mann durch Messerstiche verletzt. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge gerieten die beiden 43 und 33 Jahre alten Männer, die in einer Wohngemeinschaft in der Oranienburger Straße leben, gegen 1.10 Uhr in der Wohnung aneinander. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Jüngere mehrfach mit einem Messer auf den Älteren eingestochen haben, wodurch er ihn am Bauch und den Beinen verletzte. Rettungskräfte brachten den 43-Jährigen in ein Krankenhaus, in dem er notoperiert wurde. Lebensgefahr soll nicht mehr bestehen. Polizeikräfte durchsuchten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft das Zimmer des tatverdächtigen Mannes, der nach der Auseinandersetzung vom Tatort geflüchtet war. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung und die Suche nach dem namentlich bekannten 33-Jährigen dauern an.