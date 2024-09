Ausschreitungen in Kreuzberg

Nr. 1969

In der vergangenen Nacht begingen bisher unbekannte Personen mehrere Straftaten in Kreuzberg. Um kurz nach 22 Uhr wurden aus einer größeren Personengruppe heraus in der Skalitzer Straße mehrere Baustellenbaken umgeworfen, E-Scooter auf die Fahrbahn gebracht sowie ein Toilettenhäuschen umgeworfen und angezündet. Zeugen berichteten, dass die Personengruppe beim Anzünden der mobilen Toilette pro-palästinensische Parolen rief. Bei der Absuche nach tatverdächtigen Personen im näheren Umfeld griffen bisher Unbekannte einen Polizeieinsatzwagen in der Falckensteinstraße an, indem sie diesen mit Gegenständen bewarfen. Dabei ging eine Scheibe zu Bruch und eine weitere Scheibe splitterte. Zum Zeitpunkt des Angriffs saßen zwei Polizisten darin, die sich aus der Situation retten konnten. Sie wurden nicht verletzt. Es wurden Strafanzeigen wegen Landfriedensbruchs und schweren Landfriedensbruchs aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen dazu dauern an.