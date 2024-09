Verkehrsunfall mit Einsatzfahrzeug

Nr. 1967

Gestern Nachmittag ereignete sich in Spandau ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Nach bisherigem Kenntnisstand war ein Einsatzfahrzeug der Bundespolizei um kurz nach 14 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Brunsbütteler Damm unterwegs. An der Kreuzung zur Klosterstraße wollte der Fahrer nach links in diese abbiegen. Dazu soll er langsam in die Kreuzung hineingefahren sein. Ein auf der Klosterstraße aus Fahrtrichtung Wilhelmstraße kommender Wagen mit einem 24-Jährigen am Steuer stieß im Kreuzungsbereich mit dem Einsatzfahrzeug zusammen, wobei alle Beteiligten Verletzungen erlitten. Der 61-jährige Fahrer des Polizeiwagens und sein Beifahrer im Alter von 22 Jahren kamen zu ambulanten Behandlungen in Krankenhäuser, während der Autofahrer mit Rumpfverletzungen stationär zur Behandlung in einer Klinik aufgenommen werden musste. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.