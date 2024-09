Frau fremden- sowie frauenfeindlich beleidigt und Hitlergruß gezeigt

Nr. 1965

Gestern Mittag zeigte eine Frau auf einem Polizeiabschnitt in Pankow eine frauen- und fremdenfeindliche Beleidigung an. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenangaben befand sich die 21-Jährige gegen 13 Uhr gemeinsam mit einer 20 Jahre alten Freundin in einem Zug der Linie S2. Während der Fahrt in Richtung Priesterweg bemerkte die junge Frau kurz vor dem S-Bahnhof Blankenburg einen Mann, der über sein Handy laut Musik abspielte. Als sie zu ihm ging und bat, die Musik leiser zu machen, wurde er verbal aggressiv, zeigte den Hitlergruß, rief „Heil Hitler“ und beleidigte sie frauen- sowie fremdenfeindlich. Im weiteren Verlauf wurde der Mann zunehmend aggressiver und machte mit einer Bierflasche, die er in der Hand hielt, eine Ausholbewegung in Richtung der jungen Frau und beschimpfte sie erneut. Am S-Bahnhof Blankenburg verließ der Mann dann die Bahn. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin führt die weiteren Ermittlungen.