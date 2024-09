Nach Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Nr. 1963

Mit der Bitte um Mithilfe wendet sich die Polizei Berlin an die Öffentlichkeit. Am Nachmittag des 18. Juni 2024 ereignete sich in Wedding ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin multiple Verletzungen erlitt. Nach Zeugenaussagen und Angaben der dabei Verletzten war sie an dem Dienstag gegen 16.30 Uhr mit dem Fahrrad unterwegs und stieß an der Swakopmunder Straße Ecke Afrikanische Straße mit dem vor ihr fahrenden Radfahrer zusammen. Während die 51-Jährige daraufhin stürzte, habe sich der unbekannt gebliebene Mann vom Unfallort entfernt. Ein vorbeikommender Passant eilte der Frau zur Hilfe und alarmierte Rettungskräfte. Diese brachten die Fahrradfahrerin schließlich in ein Krankenhaus, in dem sie stationär behandelt wurde.

Erst im Nachgang wurde der Verkehrsunfall über die Internetwache der Polizei Berlin angezeigt.

Wer kann sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben?

Wer kann Angaben machen, die zur Namhaftmachung des unbekannten Radfahrers führen könnten?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 1 (Nord) in der Idastraße 6 in Berlin-Niederschönhausen unter den Telefonnummern (030) 4664-172800 und (030) 4664-172801 entgegen. Ebenso können Sie Hinweise an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle richten.