Zusammenstoß im Gegenverkehr - Motorradfahrer verletzt

Nr. 1560

Gestern Nachmittag erlitt ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Johannisthal Verletzungen. Ersten Erkenntnissen nach befuhr der 49-Jährige kurz nach 17 Uhr mit seinem Zweirad die Südostallee in Richtung Kiefholzstraße. Dabei kam es kurz hinter dem Sterndamm zu einem Zusammenstoß mit einem Skoda, mit dem ein 59-Jähriger von einem Parkplatz in den Fließverkehr eingefahren war. In der Folge geriet der Motorradfahrer in den Gegenverkehr, stieß mit einem dort verkehrsbedingt wartenden Audi, mit dem ein 39-Jähriger unterwegs war, zusammen und stürzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Zweiradfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) hat die noch andauernden Ermittlungen übernommen.