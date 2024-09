Bei Verkehrskontrolle auf Polizistin zugefahren

Nr. 1959

In Charlottenburg wurde gestern Mittag eine Polizistin im Rahmen einer Verkehrskontrolle verletzt. Kräfte des Polizeiabschnitts 25 wollten gegen 12.45 Uhr den Fahrer eines Seat Leon in der Guerickestraße im Rahmen der Kontrolle anhalten, nachdem sie seinen Wagen zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen hatten. Als der Fahrer dies bemerkte, stoppte er und setzte sein Auto etwa 50 Meter vor der eingerichteten Kontrollstelle zurück und fuhr vorwärts in die Galvanistraße ein, um sich der Überprüfung zu entziehen. Dort gelang es einer Polizistin, sich vor das Fahrzeug zu stellen, um den Mann zum Anhalten zu bewegen. Statt seinen Wagen zu stoppen, beschleunigte dieser jedoch das Auto und fuhr auf die Polizistin zu. Diese versuchte durch einen Sprung zur Seite, einen Zusammenprall zu verhindern, wurde jedoch an einer Hand getroffen. Anschließend flüchtete der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit. Hinterherfahrenden Einsatzkräften gelang es nicht mehr, den Mann zu stellen. Die Polizistin trat vom Dienst ab und begab sich in ärztliche Behandlung. Die Ermittlungen wegen des tätlichen Angriffs auf eine Polizeibeamtin, wegen gefährlicher Körperverletzung, Verkehrsunfallflucht und wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr dauern an.