Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1958

In der vergangenen Nacht wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Westend verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 44-Jähriger gegen 2 Uhr mit einem Toyota den Spandauer Damm in Richtung Charlottenburger Chaussee und fuhr den 61 Jahren alten Fußgänger kurz hinter der Einmündung Gotha-Allee an, der zuvor die Richtungsfahrbahn des Autofahrers überquert hatte, am Mittelstreifen plötzlich umgekehrt war und wieder die Fahrbahn betreten hatte. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Mann Kopf- und Rumpfverletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (Nord) übernommen.