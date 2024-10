Einbruch in Wohnungen – Wer kennt diesen Mann?

Nr. 2003

Mit der Veröffentlichung von Bildern sucht die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) nach einem mutmaßlichen Wohnungseinbrecher. Der Mann steht im Verdacht, am Montag, den 20. Mai 2024, zwischen 9.30 und 10.20 Uhr in drei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Prenzlauer Promenade in Prenzlauer Berg eingebrochen zu sein. Die Wohnungen in der obersten Etage waren zur Tatzeit aufgrund eines vorherigen Brandgeschehens unbewohnt. Aus einer Wohnung wurden mehrere Paar Sneaker der Marke Nike sowie Bargeld entwendet. Der Gesuchte soll auf einem Auge sehr stark schielen. Außerdem trug er eine auffällig dicke Silberkette um den Hals.