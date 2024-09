Nr. 1955

Seit gestern Vormittag ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin zu einer Sachbeschädigung an einem Parteibüro in Blankenburg. Gegen 10.30 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes in der Straße Alt-Blankenburg, dass mehrere Fensterscheiben und die Glas-Hauseingangstür des Parteibüros eingeschlagen waren. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Einsatzkräfte im Beisein des 54-jährigen Vermieters zudem noch eine Farbschmiererei an der Hauswand fest.