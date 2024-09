Festnahme nach Bränden in Mehrfamilienhäusern

Nr. 1954

Nach Bränden gestern Morgen und Mittag in Rummelsburg wurde ein Mann festgenommen. Kurz vor 7 Uhr bemerkte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Wönnichstraße eine Rauchentwicklung im Treppenhaus und alarmierte die Feuerwehr. Selbige löschte kurz darauf einen in Brand stehenden Kinderwagen und stellte zudem noch einen Brand im Keller des Hauses fest. Auch dieser wurde gelöscht. Personen wurden nicht verletzt.

Etwa fünf Stunden später brannte es in einem Wohnhaus in der Eitelstraße, unweit des ersten Tatortes. Die Flammen in einem Kellerverschlag waren von einer Mieterin entdeckt und ebenfalls von alarmierten Brandbekämpfern gelöscht worden. Im Rahmen der Ermittlungen kam es wenig später zur Festnahme des 34-Jährigen, der im Verdacht steht, die Brände gelegt zu haben. Er wurde für ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin eingeliefert. Der Tatverdächtige soll heute noch am Gericht zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.