Senior am Unfallort verstorben

Nr. 1953

Gestern Mittag ist ein Senior bei einem Verkehrsunfall in Prenzlauer Berg verstorben. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte der 81-Jährige gegen 12.30 Uhr an der Greifswalder Straße Ecke Grellstraße die Fahrbahn der Greifswalder Straße in Richtung Storkower Straße. Nach Zeugenangaben soll der Fußgänger in der Mitte bei Rot über die Gleise gelaufen sein und wurde trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung von einer von links kommenden Straßenbahn der Linie M4 erfasst. Der Senior erlitt dabei schwerste Verletzungen und erlag diesen am Ort. Der 40-jährige Straßenbahnfahrer stand unter dem Eindruck des Geschehens und wurde von alarmierten Rettungskräften betreut. Während der Unfallaufnahme war die Greifswalder Straße von der Anton-Saefkow-Straße in Richtung Thomas-Mann-Straße und die Storkower Straße vom Unfallort bis zum Pieskower Weg bis etwa 13.40 Uhr gesperrt. Die Sperrung direkt am Unfallort blieb bis rund 16.30 Uhr bestehen. Das Verkehrsunfallkommando der Polizeidirektion 1 (Nord) übernahm die Ermittlungen am Unfallort. Diese dauern an.