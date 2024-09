Feuer in Einfamilienhaus - Seniorin verstorben

Nr. 1952

Gestern Vormittag wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Köpenick alarmiert. Nachbarn des in der Dahlienstraße gelegenen Hauses wurden kurz vor halb 12 Uhr auf dunklen Rauch, der aus dem Küchenfenster aufstieg, aufmerksam, wählten den Notruf und begannen bereits mit ersten Löscharbeiten. Die gerufenen Brandbekämpfer löschten die Flammen und fanden kurz darauf die 79-jährige Bewohnerin des Hauses leblos auf. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin übernommen.