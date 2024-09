Festnahme nach Taschendiebstahl

Nr. 1950

Polizeikräfte nahmen in der vergangenen Nacht in Neukölln einen Mann nach einem Taschendiebstahl vorläufig fest. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg eine 20-Jährige gegen 23.30 Uhr am U-Bahnhof Karl-Marx-Straße aus einem Zug aus. Beim Verlassen des U-Bahnhofs zur Karl-Marx-Straße/Kienitzer Straße hin, machten zwei Zeugen sie auf den Diebstahl ihrer Geldbörse und den Tatverdächtigen aufmerksam. Daraufhin habe sie ihre Tasche durchsucht und ihre Geldbörse nicht finden können. Gemeinsam mit den Zeugen stellte sie den Tatverdächtigen im Alter von 24 Jahren zur Rede und alarmierte die Polizei. Zwischenzeitlich soll der mutmaßliche Dieb die Geldbörse auf Drängen der Bestohlenen und der beiden Zeugen aus der Jackeninnentasche herausgeholt und sie der Frau zurückgegeben haben. Kurz darauf trafen Polizeikräfte am Ort ein, nahmen den 24-Jährigen fest und brachten ihn in Polizeigewahrsam. Er wurde einem Fachkommissariat des Landeskriminalamts Berlin überstellt und soll im Laufe des Tages einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.