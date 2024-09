Rettungskräfte und Sicherheitspersonal angegriffen

Nr. 1949

Zwei Männer attackierten in der vergangenen Nacht in Borsigwalde Rettungskräfte der Feuerwehr. Nach bisherigem Kenntnisstand beschwerte sich ein 20-Jähriger gegen 23.20 Uhr über lange Wartezeiten in der Rettungsstelle eines Krankenhauses in der Straße Am Nordgraben. Als ein 42-Jähriger einer Besatzung eines Rettungswagens ihn aufforderte, sich zu beruhigen, soll er ihn zunächst beleidigt und anschließend mit einem Messer angegriffen haben. Dem 42-Jährigen gelang es auszuweichen, sodass er unverletzt blieb. Mehrere Kollegen sowie Sicherheitspersonal des Krankenhauses wurden auf die Situation aufmerksam, griffen ein und wurden ebenfalls von dem 20-Jährigen mit dem Messer attackiert. Auch sie konnten ausweichen und blieben unverletzt. Der Angreifer wurde zu Boden gebracht und konnte dort fixiert werden. Der 21-jährige Begleiter des 20-Jährigen, der ihm helfen wollte, schubste einen 25-jährigen Mitarbeiter der Feuerwehr im Zuge der Auseinandersetzung, der dadurch nicht verletzt wurde. Auch er konnte überwältigt und zu Boden gebracht werden. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeieinsatzkräfte nahmen beide Männer fest. Der Jüngere wurde zur psychiatrischen Begutachtung einem Arzt vorgestellt und anschließend stationär im Krankenhaus aufgenommen. Sein Begleiter kam zur Blutentnahme sowie erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam und wurde anschließend entlassen. Die Rettungskräfte standen unter dem Eindruck des Geschehens und mussten ihre Dienste beenden. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übernommen.