Branddelikte an der Justizvollzugsanstalt Heidering - Polizei bittet um Mithilfe

Berlin/Brandenburg

Nr. 1951

Mit der Veröffentlichung von zwei Fotos bitten die Polizei Berlin und die Staatsanwaltschaft Berlin um Mithilfe bei der Aufklärung von zwei Branddelikten an der Justizvollzugsanstalt Heidering im Frühjahr 2024. Von Überwachungskameras der Justizvollzugsanstalt Heidering in der Ernst-Stargardt-Allee in 14979 Großbeeren wurde ein Auto aufgezeichnet, bei dem es mutmaßlich um das Tatfahrzeug handelt. Bei dem Auto soll es sich um einen Wagen der Marke BMW Baureihe 5/ 5 series handeln. Hierzu wird neben der Aufzeichnung des Fahrzeugs aus den Überwachungskameras auch ein Vergleichsbild mitveröffentlicht.

Der Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

• Wer kann sachdienliche Hinweise zur Halterin oder zum Halter beziehungsweise zur Fahrzeugnutzerin oder Fahrzeugnutzer machen?

• Wer hat das Fahrzeug oder die Täterin oder den Täter in Tatortnähe gesehen?

• Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise richten Sie bitte an das zuständige Brandkommissariat des Landeskriminalamts in der Keithstraße 30, 10787 Berlin-Tiergarten, unter der Telefonnummer (030) 4664-912115, per E-Mail oder auch an jede andere Polizeidienststelle. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.