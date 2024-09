Verkehrsunfall nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen - Führerschein und Auto beschlagnahmt

Nr. 1947

In Reinickendorf mündete gestern Abend ein mutmaßliches Kraftfahrzeugrennen in einem Verkehrsunfall. Gegen 21 Uhr befuhr eine 18-Jährige im Beisein ihrer Freundin die Aroser Allee in Richtung Lindauer Allee. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenangaben soll die junge Frau an der Lindauer Allee sehr schnell unterwegs gewesen sein und aufgrund dessen offenbar die Kontrolle über ihr Auto verloren, dabei zwei Poller sowie ein Verkehrsschild überfahren haben und in die dortige Grünanlage gefahren sein. Dort kam der VW dann zum Stehen. Dem Unfall soll ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen der 18-Jährigen mit einem unbekannt gebliebenen Fahrzeug vorangegangen sein. Der oder die Unbekannte soll dann links in die Lindauer Allee abgebogen sein und sich in Richtung Ollenhauerstraße entfernt haben. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten den Führerschein der 18-Jährigen und zum Zwecke der Beweissicherung auch den VW. Die VW-Fahrerin blieb unverletzt und wurde am Unfallort entlassen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernahm die weiteren Ermittlungen.