Verletzte E-Scooter-Fahrerin nach Verkehrsunfall

Nr. 1945

Gestern Nachmittag kam es in Mitte zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine E-Scooter-Fahrerin verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenangaben befuhr ein 34-Jähriger gegen 15.40 Uhr mit einem Taxi die Friedrichstraße in Richtung Johannisstraße. In Höhe eines Theatergebäudes gegenüber der Reinhardtstraße kam es zum Zusammenstoß mit der 33-jährigen E-Scooter-Fahrerin, woraufhin diese auf die Fahrbahn stürzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie mit Kopf- und Beckenverletzungen in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall, insbesondere zur Fahrtrichtung der E-Scooter-Fahrerin und zur Unfallursache, hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.