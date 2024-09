Beleidigung mit fremdenfeindlichem Hintergrund

Nr. 1944

Gestern Abend kam es in Köpenick zu einer fremdenfeindlichen Beleidigung. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 31-Jährige gegen 18.20 Uhr mit ihren Kindern in der Straße Alt-Köpenick unterwegs, als sie von einem unbekannten Mann fremdenfeindlich beleidigt wurde. Ein 42-Jähriger sprach den Tatverdächtigen daraufhin auf sein Verhalten an, woraufhin ihm der Unbekannte vor die Füße spuckte und dann flüchtete. Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernommen.