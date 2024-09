E-Bike-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1942

Gestern Mittag wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Friedrichshain gerufen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 56-Jähriger gegen 15.30 Uhr mit einem Bus die Straße Am Ostbahnhof in Richtung Straße der Pariser Kommune. An der Koppenstraße bog vor ihm plötzlich ein entgegenkommender E-Bike-Fahrer im Alter von 34 Jahren links ab, sodass es zum Zusammenstoß zwischen beiden kam. Der Zweiradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und zog sich Kopf- sowie Rumpfverletzungen zu. Er wurde von hinzualarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Busfahrer erlitt einen Schock und kam zur ambulanten Behandlung ebenfalls in eine Klinik. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.