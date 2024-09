Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab

Nr. 1940

Polizeikräfte wurden gestern Abend zu einem Verkehrsunfall nach Köpenick alarmiert. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein 36-Jähriger gegen 18.30 Uhr mit einem VW den Müggelheimer Damm in Richtung Müggelheimer Straße. In Höhe der Straße zum Müggelturm überholte er links mehrere Fahrzeuge und geriet auf der linken Fahrbahnseite in die dortige Grasnarbe. In der Folge kam er mit dem Wagen ins Schleudern sowie nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der 36-Jährige sowie sein 37-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Während der Insasse mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde, wurde der Autofahrer von Rettungskräften mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Beide werden jeweils stationär behandelt. Der VW wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 (City) übernommen.