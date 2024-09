Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen

Nr. 1936

Gestern Abend kam es in Steglitz zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Autos beschädigt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 25-Jähriger mit einem Passat gegen 21.20 Uhr die BAB 103 in Richtung Wannsee. An der Ausfahrt Wolfensteindamm kollidierte er mit mehreren Fahrzeugen, weil er zwischen den auf dem linken und rechten Fahrstreifen verkehrsbedingt stehenden Fahrzeugen hindurchfuhr und einige davon erheblich beschädigte. Durch die Zusammenstöße musste eine beteiligte Autofahrerin im Alter von 43 Jahren von alarmierten Rettungskräften am Ort behandelt werden. Der 25-Jährige klagte über Schmerzen und wurde für eine ambulante Behandlung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Sein 24-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Da eine freiwillige Atemalkoholkontrolle des 25-Jährigen am Unfallort einen Wert von 0,6 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Fahrzeug wurde auf richterliche Anordnung beschlagnahmt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 4 (Süd) übernimmt die weiteren Ermittlungen.