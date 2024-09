Sprung vom Balkon nach Körperverletzung

Nr. 1934

Gestern Abend soll es in Marzahn zu einem Fall von häuslicher Gewalt gekommen sein. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei fanden gegen 21 Uhr eine verletzte 23-jährige Frau, die in einem Innenhof der Wörlitzer Straße lag. Nach bisherigem Erkenntnisstand und Zeugenaussagen soll die junge Frau vom Balkon ihrer Wohnung im zweiten Stock gesprungen sein, um den körperlichen Angriffen ihres 22-jährigen Ex-Freundes zu entgehen. Die Frau erlitt durch den Sprung aus der zweiten Etage mehrere Knochenbrüche. Rettungskräfte brachten die Verletzte für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Der 22-Jährige war nicht mehr am Ort. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.