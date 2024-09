Sprengung eines Automaten

Nr. 1933

Unbekannte sprengten heute früh einen Geldausgabeautomaten in Buch. Gegen 4.30 Uhr bemerkten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes des Forschungscampus Berlin-Buch an der Robert-Rösle-Straße eine Explosion, sahen kurz darauf zwei Personen auf Motorrollern in Richtung Karower Chaussee flüchten und alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass eine Tür zur Mensa des Campus aufgebrochen und ein im Vorraum stehender Geldausgabeautomat aufgesprengt wurde. Im Vorraum entstand erheblicher Sachschaden. Nach jetzigen Kenntnisstand gelang es nicht, den Tresor des Automaten zu öffnen oder entwenden. Spezialisten des Kriminaltechnischen Institutes sicherten am Tatort Spuren und Beweismittel. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und des versuchten besonders schweren Diebstahls führt das zuständige Kommissariat des Landeskriminalamtes. Die Ermittlungen dauern an.