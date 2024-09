Verkehrsunfall nach Fahrstreifenwechsel – zwei Verletzte

Nr. 1932

Gestern Abend wurden ein Mann und eine Frau bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Fennpfuhl verletzt. Gegen 21 Uhr soll ein 19-Jähriger mit einem Peugeot vom rechten Fahrbahnrand der Landsberger Allee nahe der Kreuzung zur Storkower Straße und in Richtung Karl-Lade-Straße angefahren sein. Eine Zeugin soll derweil den mittleren Geradeausfahrstreifen befahren und dem anfahrenden Peugeot-Fahrer Platz für den Fahrstreifenwechsel gewährt haben. Nach Aussage der 24-Jährigen soll der junge Mann dann plötzlich einen weiteren Fahrstreifen nach links gewechselt sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß des Peugeots mit einem Mercedes, der den Fahrstreifen bereits in diesem Moment befahren haben soll. Durch den Zusammenstoß wurden beide Airbags des Mercedes ausgelöst und die Insassen verletzt. Während der 25 Jahre alte Mercedes-Fahrer einen Knochenbruch am Arm davontrug, erlitt seine 31-jährige Beifahrerin ein Schädel-Hirn-Trauma. Der Peugeot-Fahrer blieb unverletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten beide Verletzten nach medizinischer Erstversorgung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen wurde der Verkehr auf der Fahrbahn der Landsberger Allee zwischen dem S-Bahnhof Landsberger Allee und der Storkower Straße bis 22 Uhr auf einen Fahrstreifen beschränkt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernahm die weiteren Ermittlungen.