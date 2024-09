Verkehrsunfall zwischen Reisebus und Straßenbahn – ein Fahrgast verletzt

Nr. 1931

Gestern Nachmittag kam es in Mitte zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Reisebus und einer Straßenbahn. Gegen 16.45 Uhr soll ein 65-jähriger Busfahrer auf der Invalidenstraße in Richtung Hessische Straße ohne Fahrgäste unterwegs gewesen und nach rechts auf den Platz vor dem Neuen Tor abgebogen sein. Dabei soll nach derzeitigen Erkenntnissen das Heck des Busses stark in den linken Fahrstreifen der Invalidenstraße geschwenkt sein. Dieser wurde im selben Moment von einer Straßenbahn mit einem 45-Jährigen im Führerstand befahren. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Heck des anschließend nicht mehr fahrfähigen Busses sowie der Bereich einer verglasten Einstiegstür der Straßenbahn beschädigt wurden. Ein Fahrgast, der sich zum Unfallzeitpunkt im Bereich der beschädigten Tür befunden hatte, bekam Glassplitter ins Gesicht und erlitt Schnittverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 39-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen blieb die Invalidenstraße zwischen Schwarzer Weg und Chausseestraße gesperrt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernahm die weiteren Ermittlungen.