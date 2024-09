Während der Flucht mit Einsatzwagen zusammengestoßen

Nr. 1930

Ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer stieß mit einem Auto in der vergangenen Nacht mit einem Einsatzwagen der Polizei zusammen. Gegen 22 Uhr macht ein Autofahrer auf dem Mariendorfer Damm die Besatzung eines Einsatzwagens auf einen anderen Autofahrer aufmerksam, der vorher Verkehrsunfälle verursacht hatte und anschließen flüchtete. Die Einsatzkräfte stellten die beschriebenen Wagen und dessen Fahrer an der Kreuzung Mariendorfer Damm/Kruckenbergstraße fest, der dort verkehrsbedingt an einer roten Ampel hielt. Um eine Flucht zu verhindern, stellten sich die Einsatzkräfte mit ihrem Wagen schräg vor das Auto des Unbekannten, um ihn zu überprüfen. Der Fahrer des Mazda beschleunigte jedoch plötzlich und fuhr auf den begrünten Mittelstreifen in Fahrtrichtung weiter. In Höhe eines Baumes fuhr er von dort wieder auf die Fahrbahn und stieß mit dem Wagen der Einsatzkräfte zusammen, die ebenfalls wieder angefahren waren. Durch den Zusammenstoß wurde der Einsatzwagen erheblich beschädigt, sodass er nicht mehr fahrfähig war. Der Unbekannte entkam. Weitere Einsatzkräfte fanden den Mazda später auf der Marchandstraße verlassen vor und stellten ihn sicher. Der Unbekannte soll auf der Gutschmidtstraße in Berlin-Britz und auf der Straße Alt-Rudow in Berlin-Rudow Verkehrsunfälle verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Die Besatzung des Einsatzwagens blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt das für Verkehrsdelikte zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).