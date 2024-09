Beim Abbiegen mit geparktem Auto kollidiert und überschlagen – Fahrer verletzt

Nr. 1929

Gestern Abend wurde ein Senior bei einem Verkehrsunfall in Marienfelde verletzt. Gegen 20.15 Uhr war der 85-Jährige mit einem VW auf der Friedensfelder Straße in Richtung in Hildburghauser Straße unterwegs. Nach Aussagen von Zeugen soll der VW-Fahrer ungebremst auf die Hildburghauser Straße abgebogen und dort mit einem geparkten Smart kollidiert sein, der dabei vollständig auf den Gehweg geschoben wurde. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der VW und landete auf dem Dach. Bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte kümmerten sich Ersthelfer um den Verunfallten, der nach medizinischer Erstversorgung mit einer Kopfplatzwunde und einer Schnittverletzung am Arm in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort verblieb er zur stationären Behandlung. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernahm die andauernden Ermittlungen.