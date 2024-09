Unbekannter schießt auf eine Passantin und auf einen Bus

Nr. 1928

Ein bislang Unbekannter schoss gestern Abend in Spandau auf eine Passantin und einen Bus. Nach bisherigen Erkenntnissen alarmierte ein Fahrer eines Busses der BVG die Polizei zur Bushaltestelle am Rathaus Spandau, am Altstädter Ring und teilte den Einsatzkräften mit, dass er während der Anfahrt zur Haltestelle einen lauten Knall hörte. Fahrgäste machten ihn kurz darauf auf eine zerstörte Fensterscheibe im hinteren Teil des Busses aufmerksam. Zum Zeitpunkt des Ereignisses sollen sich ungefähr 25 Fahrgäste im Inneren des Busses befunden haben. Verletzt wurde zum Glück niemand. Während der Sachverhaltsaufnahme trat eine 25-Jährige an die Besatzung des Einsatzwagens heran und teilte mit, dass sie ungefähr zur selben Zeit am Rathaus Spandau auf einen Bus wartete und sie währenddessen merkte, dass sie zweimal am Rücken getroffen wurde. Sie drehte sich daraufhin um, sah einen Jugendlichen, der mit einer Druckluftwaffe hantierte und sprach diesen an. Dieser entfernte sich jedoch zusammen mit seinem Begleiter in Richtung Münsinger Park. Am Ort ließ er ein Behältnis mit Metallkügelchen und eine Kohlendioxid-Patrone zurück. Eine Absuche des Parks und der Umgebung nach dem Jugendlichen verlief ohne Erfolg. Behältnis und Patrone wurden als Beweismittel sichergestellt. Die 25-Jährige spürte Schmerzen im Rücken, verzichtete jedoch auf eine medizinische Versorgung. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und der gefährlichen Körperverletzung übernahm das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).