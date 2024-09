Senior nach Verkehrsunfall im Krankenhaus verstorben

Nr. 1927

Gestern Mittag ist ein Senior nach einem Verkehrsunfall in Marzahn verstorben. Gegen 11 Uhr soll der 85-jährige Fußgänger nach ersten Ermittlungen beim Überqueren der Fahrbahn der Mehrower Allee zwischen der Sella-Hasse-Straße und der Walter-Felsenstein-Straße von einem in Richtung des Blumberger Dammes fahrenden Autos eines 83-Jährigen angefahren worden sein. Beim Zusammenstoß soll der 85-Jährige mit dem Kopf und der Schulter auf der Windschutzscheibe aufgeschlagen und anschließend im Einmündungsbereich zur Sella-Hasse-Straße auf der Fahrbahn gestürzt sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten den mit Kopfwunden Verletzten in ein Krankenhaus, wo er gegen 13 Uhr seinen Verletzungen erlag. Das Verkehrsunfallkommando der Polizeidirektion 3 (Ost) übernahm die noch andauernden Ermittlungen am Unfallort und stellte den Wagen des 83-Jährigen zum Zwecke der Spurensicherung für die ebenfalls am Ort erschienen Unfallgutachter sicher.