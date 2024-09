Kreditinstitut überfallen

Nr. 1924

Ein Unbekannter überfiel gestern Nachmittag ein Kreditinstitut in Steglitz. Gegen 17.30 Uhr betrat der Mann die Filiale, die sich in einem Einkaufszentrum in der Schloßstraße befindet, begab sich zum Schalter, bedrohte eine 56-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Mit dem ihm ausgehändigten Geld flüchtete er im Anschluss. Die Mitarbeiterin wurde nicht verletzt. Die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) hat die Ermittlungen zu der Tat übernommen. Sie dauern an.