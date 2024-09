Blitzeinbruch mit Auto

Nr. 1922

Heute früh wurde die Polizei zu einem Einbruch in ein Computergeschäft in Charlottenburg alarmiert. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhren unbekannt gebliebene Tatverdächtige kurz vor halb fünf mit einem Auto in die Räume des Geschäfts in der Gaußstraße. Dort entwendeten sie mehrere Computer und flüchteten anschließend mit dem Wagen, mit dem sie eingebrochen waren. Das Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.