Raubtäter stach wiederholt zu

Nr. 1921

Bei einer Raubtat erlitt ein Mann gestern Nachmittag in Hellersdorf mehrere Stichwunden. Nach bisherigen Erkenntnissen waren gegen 17.45 Uhr zwei 22 und 25 Jahre alte Männer in der Ludwigsfelder Straße unterwegs, als sie plötzlich von vier Männern zunächst zum Anhalten aufgefordert wurden. Die beiden Männer ignorierten dies und flüchteten sich in einen Hauseingang. Die Täter folgten ihnen, holten sie ein und schlugen ihnen mehrfach ins Gesicht. Im weiteren Verlauf raubten sie eine Tasche mit persönlichen Gegenständen, darunter Ausweise, Bargeld und Mobiltelefone. Schließlich zog einer der Täter ein Messer und führte einen Stich in Richtung des 22-Jährigen aus, den er jedoch verfehlte. Ein erneuter Messerangriff traf dann den 25-Jährigen, der mehrere Stiche in einem Arm erlitt. Anschließend flüchteten die Täter mit einem Auto, das ein weiterer Unbekannter fuhr, in Richtung Alte Hellersdorfer Straße. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 25-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die oberflächlichen Gesichtsverletzungen des 22-Jährigen wurden ambulant am Ort behandelt. Die weiteren Ermittlungen führt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).