Zusammenstoß zwischen Rettungswagen und Linienbus - 16 Verletzte

Nr. 1920

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem Linienbus der BVG sind heute früh in Johannisthal 16 Personen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 35-Jähriger gegen 6.50 Uhr mit einem Rettungswagen die Stubenrauchstraße mit Sonder- und Wegerechten in Richtung BAB 113 und fuhr an der Springbornstraße in die Kreuzung ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem von links kommenden BVG-Bus der Linie 160, mit dem eine 51-Jährige vom Eisenhutweg in die Kreuzung gefahren war, um die Springbornstraße weiter geradeaus zu befahren. Während der Fahrer des Rettungswagens stationär im Krankenhaus verbleibt, wurden die Busfahrerin und sieben Fahrgäste nach ambulanten Behandlungen aus den Kliniken entlassen. Weitere sieben Fahrgäste wurden am Ort von Rettungskräften behandelt. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Stubenrauchstraße zwischen Springbornstraße und Sterndamm bis etwa 11.05 Uhr gesperrt. Von der Sperrung waren die Buslinien M11, 160 und 163 betroffen. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zur Ampelregelung zum Zeitpunkt des Unfalls dauern an und werden vom Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 (Ost) geführt.