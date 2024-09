Von sieben Männern angegriffen

Nr. 1918

Gestern Abend ist ein Mann in Schöneberg von mehreren Männern angegriffen worden. Nach Angaben des 37-Jährigen war er gegen 21.30 Uhr auf dem Gehweg am Nollendorfplatz Ecke Bülowstraße unterwegs, als ihm sieben Männer entgegenkamen. Nachdem er sie auf Hebräisch gegrüßt hatte, attackierten ihn die sieben und fragten ihn, ob er aus Israel käme. Anschließend ließen die Tatverdächtigen von ihm ab und flüchteten dann. Der Verletzte begab sich selbstständig mit Gesichts-, Arm- und Beinverletzungen in eine Klinik. Hinzugerufene Polizeikräfte nahmen dort den Sachverhalt auf. Ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin hat die weiteren Ermittlungen zu der übernommen.