Mit Auto Frau angefahren

Nr. 1916

In Köpenick kam es gestern Abend zu einem Polizeieinsatz wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge soll eine 55-jährige Fußgängerin gegen 17.20 Uhr auf dem Gehweg der Parrisiusstraße in Richtung Bahnhofstraße gegangen sein, als ihr plötzlich ein 82-jähriger Mann mit einem KIA auf dem Gehweg entgegenkam. Der Senior sei direkt auf sie zugefahren. Vor ihr sei der Fahrer kurz stehen geblieben und im Anschluss habe er sie mehrfach an den Beinen angefahren, um sie womöglich dazu zu veranlassen, aus dem Weg zu gehen. Nachdem sie dann beiseite gegangen sei, konnte der Mann an ihr vorbeifahren, wieder auf die Fahrbahn in Richtung Borgmannstraße wechseln und seine Fahrt fortsetzen. Die Frau klagte über Schmerzen an einem Knie, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung ab. Bei der anschließenden Halterermittlung trafen Polizeikräfte den Senior an, stellten seine Personalien fest und beschlagnahmten seinen Führerschein. Die Ermittlungen dauern an. (jbe)