Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1914

Polizeikräfte wurden gestern Nachmittag zu einem Verkehrsunfall nach Steglitz alarmiert. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein 59-Jähriger gegen 17 Uhr mit seiner BMW den rechten Fahrstreifen der Autobahn 103 durch den Tunnel Feuerbachstraße in Richtung Friedenauer Brücke. Kurz vor der Abfahrt Saarstraße wechselte ein 79- Jähriger mit einem Mercedes vom mittleren in den rechten Fahrstreifen, übersah hierbei offenbar den parallel neben ihm fahrenden Motorradfahrer und stieß mit diesen zusammen. In der Folge stürzte der Zweiradfahrer auf die Fahrbahn und blieb verletzt liegen. Rettungskräfte brachten ihn mit Schmerzen am Oberkörper sowie einer Fraktur an einer Hand zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die BAB 103 im Bereich des Unfallorts zunächst auf einen Fahrstreifen begrenzt, in der Zeit von circa 20.30 bis 22 Uhr komplett gesperrt und dann wieder auf einen Fahrstreifen begrenzt. Gegen 22.30 Uhr konnte die BAB 103 wieder insgesamt freigegeben werden. Polizeikräfte stellten beide Fahrzeuge zur Erstellung technischer Gutachten sicher. Die weiteren Ermittlungen übernahm der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 3 (City).