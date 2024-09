Antisemitische Parolen in U-Bahn

Nr. 1912

Zu einer Vielzahl antisemitischer Aussagen ermittelt seit heute Vormittag der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin. Gegen 9.30 Uhr erschien eine Zeugin auf der Wache des Polizeiabschnitts 41 und gab an, dass sie gestern Vormittag, gegen 11.15 Uhr, am U-Bahnhof Theodor-Heuss-Platz in einen Zug der Linie U2 in Richtung Pankow gestiegen war. Dort wurde sie dann wenig später auf einen ihr unbekannten Mann aufmerksam, der sich nicht nur aggressiv verhalten, sondern auch mehrfach antisemitisch geäußert hatte. Die Ermittlungen, insbesondere zur Identifizierung des Mannes, dauern an.