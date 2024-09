Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1909

Gestern Nachmittag ist bei einem Verkehrsunfall in Staaken ein Fußgänger verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 43-Jährige gegen 17.25 Uhr mit einem Mercedes den Nennhauser Damm in Richtung der Straße Am Zeppelinpark und fuhr kurz vor dem Döberitzer Weg trotz einer Gefahrenbremsung den 82-Jährigen an, der von links aus unvermittelt auf die Fahrbahn getreten sein soll. Der Senior stürzte in der Folge des Zusammenstoßes auf die Fahrbahn und erlitt eine Kopfplatzwunde. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war der Nennhauser Damm zwischen Weidenweg und Döberitzer Weg bis etwa 18 Uhr gesperrt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernahm die weiteren Ermittlungen.