Frau überfallen – Tatverdächtiger mit Fotos gesucht

Nr. 1911

Nach einem Überfall auf eine Frau in Wedding im vergangenen März sucht die Polizei Berlin mit Fotos nach einem tatverdächtigen Mann. Die Tat ereignete sich am Sonntag, den 10. März 2024, gegen 19.15 Uhr in der Liebenwalder Straße. Dort bedrohten drei Männer die 25-jährige Frau mit einer Schusswaffe und forderten Geld. Sie erlangten schließlich eine Bankkarte sowie das Geld der Frau und flüchteten damit. Zuvor besprühten die Tatverdächtigen die Überfallene noch mit Reizgas. In einem in der Nähe befindlichen Laden versuchte ein Tatverdächtiger, mit der entwendeten Bankkarte Waren zu bezahlen, was ihm jedoch nicht gelang. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera aufgenommen.