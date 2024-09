Fahrzeuganhänger in Brand gesetzt

Nr. 1907

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte zu einer Brandstiftung an einem Fahrzeuganhänger in Hellersdorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte ein Anwohner der Maxie-Wander-Straße kurz nach 23 Uhr den brennenden Anhänger. Feuerwehrkräfte löschten den Brand. Durch die Hitzeentwicklung wurden zwei Motorräder beschädigt, die neben dem Anhänger standen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin übernommen.