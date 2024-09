Dach auf Schiff eingestürzt

Nr. 1906

Gestern Abend wurden Polizei und Feuerwehr nach Mitte zu einem eingestürzten Dach auf einem Schiff alarmiert. Gegen 21.20 Uhr stürzte das Metalldach des Veranstaltungsbootes, das festverankert auf der Spree im Bereich der Fischerinsel liegt, ein. Dabei erlitten neun Frauen, im Alter von 22 bis 30 Jahren, sowie drei Männer, 24, 26 und 31 Jahre alt, Verletzungen. Von den Frauen wurden eine 22-Jährige und eine 27-Jährige zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser gebracht. Die anderen Personen wurden nicht, am Ort oder in Kliniken behandelt. Die Ermittlungen zum Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung dauern an.